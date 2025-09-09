أعربت مصر اليوم (الثلاثاء) عن استنكارها وإدانتها الشديدة للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على قطر، والذي استهدف اجتماعاً لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها.وأكدت الرئاسية المصرية في بيان أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطوراً مرفوضاً، ويعد اعتداءً مباشراً على سيادة دولة قطر، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما ترى مصر أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.وقالت الرئاسة المصرية: نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر قيادةً وشعباً، وتدعو مصر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الاسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يضاف إلى الإفلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة.