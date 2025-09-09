حذر وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم (الثلاثاء)، من خطورة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشدداً على ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي واتخاذه خطوات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واستعرض عبدالعاطي في اتصال هاتفي مع مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، جهود مصر وقطر الحثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل في ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل.

تدهور الأوضاع الإنسانية



وحذر عبدالعاطي من خطورة التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة، والذي يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي من خلال اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول ليل أمس أعلن رفض بلاده القاطع مواصلة إسرائيل «عدوانها الغاشم» على قطاع غزة، معربا عن تطلعه لقيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوضع حد لانتهاكاتها المتواصلة.

دعوة أوروبية

من جهة أخرى، دعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى الضغط على إسرائيل بشأن سلوكها في غزة، قائلة: «خياراتنا للتحرك واضحة لكن لا اتفاق بشأنها بين الدول الأعضاء، أدعو الدول الأعضاء للتحرك بشكل جماعي بشأن الوضع في قطاع غزة».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد قال في وقت سابق اليوم إن إسرائيل تسعى إلى إنهاء الحرب في غزة وفقاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والمبادئ التي وضعها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي.