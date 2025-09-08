احتجاجاً على جرائم الإبادة الإسرائيلية.. إسبانيا تستدعي سفيرها للتشاور

بعد ساعات من إعلانها فرض 9 إجراءات لمعاقبة إسرائيل منها حظر الأسلحة وتبادل المنتجات، منع استقبال سفن السلاح والطيران، استدعت إسبانيا، اليوم (الإثنين)، سفيرها من إسرائيل للتشاور، وذلك عقب إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي بأنهم لن يقيموا أي اتصال مع مدريد.وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في كلمة بثها التلفزيون المحلي «نأمل أن تُشكل هذه الإجراءات مزيداً من الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وحكومته لتخفيف بعض المعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني».«سانشيز» الذي يعد أول زعيم أوروبي رفيع، يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، أعرب عن ارتياحه لخطوات بعض الدول الأوروبية الأخرى في الاعتراف بدولة فلسطين، لكنه أقر بأن استجابة أوروبا كانت ضعيفة.وأشار إلى أن إسبانيا بذلت جهوداً خلال العامين الماضيين لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار من خلال المساعدات الإنسانية والخطوات السياسية والقانونية، معلناً اتخاذ بلاده 9 إجراءات إضافية، سارية المفعول فوراً، لوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني.ولفت إلى أنه ستكون هناك موافقة عاجلة على مرسوم ملكي يُعزز قانونياً حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2023. وسيحظر هذا المرسوم الملكي قانونياً وبشكل دائم شراء وبيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.وأفصح سانشيز عن منع بلاده السفن التي تحمل وقوداً للقوات الإسرائيلية من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع جميع الطائرات التي تحمل معدات دفاعية إلى إسرائيل من استخدام المجال الجوي الإسباني، مشدداً بالقول: «سيتم أيضاً منع جميع المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة من دخول إسبانيا».