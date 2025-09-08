نيبال: «جيل Z» يتحدّى حظر التجوال ونشر الجيش

اندلعت مظاهرات ضخمة قادها شباب من «جيل Z» في العاصمة النيبالية كاتماندو، اليوم (الإثنين)، احتجاجاً على قرار الحكومة بحظر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما في ذلك فيسبوك، إكس (تويتر سابقاً)، ويوتيوب، إضافة إلى اتهامات بالفساد الحكومي.

وبحسب تقارير محلية هندية بما في ذلك موقع «تايمز أوف إنديا» تحولت الاحتجاجات، التي أُطلق عليها اسم «ثورة جيل Z»، إلى أعمال عنف بعد أن اقتحم المتظاهرون الحواجز الأمنية وحاولوا دخول مبنى البرلمان في منطقة نيو بانيشور، مما دفع السلطات إلى فرض حظر تجوال ونشر الجيش النيبالي للسيطرة على الوضع.

اشتباكات بين قوات نيبال وجيل Z

ووفقاً لتقارير إعلامية، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، الذين كان العديد منهم طلاباً يرتدون زيهم المدرسي ويحملون الأعلام الوطنية ولافتات تنتقد الحكومة.

مقتل 9 وفرض حظر تجوال

وأفادت وسائل إعلام محلية، مثل «هيمالايان تايمز»، بمقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص وإصابة العشرات في الاشتباكات، مع نقل المصابين إلى مستشفيات مثل إيفرست وسيفيل في كاتماندو.

وأقامت السلطات حظر تجوال حتى الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي (16:15 بتوقيت غرينتش) في محاولة لاستعادة الهدوء.

نيبال تحظر 26 منصة تواصل اجتماعي

بدأت الأزمة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، عندما أعلنت الحكومة النيبالية حظر 26 منصة تواصل اجتماعي لعدم تسجيلها لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً لتوجيه تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تضمنت المنصات المحظورة فيسبوك، إنستغرام، واتساب، ولينكدإن، بينما بقيت منصات مثل تيك توك وفايبر نشطة.

ودافع رئيس الوزراء كي بي شارما أولي عن القرار، مشيراً إلى أنه يهدف إلى حماية الكرامة الوطنية ومطالبة المنصات بالتسجيل ودفع الضرائب.

ومع ذلك، أثار القرار غضب الشباب، الذين رأوا فيه محاولة لقمع حرية التعبير وإخفاء الفساد الحكومي.