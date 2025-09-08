فيما اتهمت أوكرانيا، اليوم (الإثنين)، روسيا بمهاجمة محطة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الحرارية في منطقة كييف، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده مستعدة للحوار مع الجميع.وقال لافروف خلال كلمة أمام طلاب وأعضاء هيئة التدريس في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية إن الحوار يجب أن يكون متكافئاً، نافياً سعي بلاده إلى الانتقام.وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده تريد تعاوناً متساوياً مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى إمكانية التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنتاج الغاز الطبيعي المسال، والقطب الشمالي، والفضاء، وهو ما يتطلب -بحسب قوله- تعزيز الثقة المتبادلة.وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرك ضرورة إيجاد حل يراعي المصالح القومية لجميع أطراف النزاع.من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن كييف وأوروبا تبذلان كل ما في وسعهما لإقناع واشنطن بفرض عقوبات جديدة على موسكو، موضحاً أن بلاده تأخذ بعين الاعتبار تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول العقوبات ضد روسيا.وأشار إلى أن العقوبات الغربية أثبتت عدم جدواها ولن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت.على الجانب الآخر، ذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية أن القوات الروسية استهدفت منشأة لتوليد الكهرباء في منطقة كييف، مبينة أن الهدف إيقاع المزيد من المعاناة بالسكان، وحرمان المنازل والمستشفيات ورياض الأطفال والمدارس من الكهرباء والتدفئة.بدوره، أكد منسق مجموعات العمل الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف أن القوات الروسية قصفت محطة تريبولسكايا الحرارية، وهي من أقوى محطات الطاقة في المنطقة، مما أدى إلى انقطاع واسع للتيار الكهربائي في كييف ومحيطها.