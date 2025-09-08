بعد ساعات من توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحذيرات إلى حركة حماس ومطالبتها بقبول المقترحات الجديدة التي سلمها مبعوثه ستيف ويتكوف، كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الإثنين)، طبيعة تلك المقترحات.ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن المقترح الأمريكي الذي سُلِّم عبر الوسطاء إلى حركة حماس، يتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ48 المتبقين (أحياء وجثامين) مقابل وقف إطلاق النار وإنهاء العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة. وأوضح أن عملية إطلاق الأسرى الإسرائيليين ستقابلها عملية الإفراج عن ما بين 2500 و3000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم مئات يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد.وأشار إلى أنه بمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستنطلق المفاوضات فوراً حول شروط إنهاء الحرب، بما في ذلك مطلب إسرائيل نزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل ونهائي من قطاع غزة. كما لفت إلى أن الرئيس ترمب سيتحرك بفاعلية لإنهاء الحرب إذا استجابت حماس إيجابياً للمبادرة، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الاقتراح تضمن رسالة واضحة لحماس مفادها بأن عدم قبول المبادرة سيعني بديلاً «سيئاً للغاية»، يتمثل في عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق داخل غزة.وكان الرئيس الأمريكي قد قال في وقت متأخر أمس إنه يعتقد أن إدارته ستتوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في قطاع غزة «قريباً جداً»، مضيفاً: «إنها مشكلة معقدة للغاية، لكنني أعتقد أننا سنتمكن من استعادة جميع الرهائن أحياء وأمواتاً».وكتب ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «قبل الإسرائيليون شروطي، وحان الوقت لحركة حماس لقبولها أيضاً. لقد حذرت حماس من عواقب عدم قبولها، وهذا تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر».ميدانياً، قُتل 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتين للنازحين غرب مدينة غزة.