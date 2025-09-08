شهد قطاع غزة خلال الساعات الماضية قصفاً إسرائيلياً عنيفاً ومكثفاً، استهدف بشكل خاص حي الشيخ رضوان شمال المدينة وخيام النازحين في منطقة طموس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وذكر جهاز الإسعاف والطوارئ في غزة أن القصف طال منازل في منطقة اليرموك وسط المدينة، وأسفر عن قتلى ومصابين، فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال فجرت مدرعة مفخخة بين المنازل السكنية قرب بركة الشيخ رضوان.ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع مصورة قال إنها توثق عمليات برية نفذتها قواته في حي الزيتون شرق مدينة غزة.من جانبه، كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 50 بناية بشكل كلي، أمس (الأحد)، إضافة إلى تضرر نحو 100 بناية أخرى جزئياً، بينها أبراج سكنية مرتفعة تضم آلاف المواطنين.وأوضح بصل أن الاحتلال يتعمد استهداف المباني المحيطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة نتيجة قصف البنايات المجاورة لها، واصفاً ما يجري بأنه سياسة «ممنهجة» لتعزيز التهجير القسري.وأشار إلى أن القصف المتجدد طاول ما تبقى من المساجد والملاعب في مدينة غزة، لافتاً إلى أن طواقم الدفاع المدني تلقت نداءات استغاثة من مواطنين عالقين تحت الأنقاض في منطقة الزرقا بحي التفاح بعد قصف مبنى بشكلمباشر فوق ساكنيه.وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال الإسرائيلي ركز في قصفه على مآذن المساجد، بينها مسجد في دير البلح وسط القطاع جرى تدميره بالكامل، وتداول ناشطون مقاطع مصورة لعملية استهدافه.وذكرت إحصاءات محلية، أن الاحتلال دمر نحو 1160 مسجداً بشكل كلي أو جزئي من أصل 1244 مسجداً في قطاع غزة، بينها 909 مساجد سوِّيت بالأرض وتحولت إلى أنقاض. كما دُمرت 3 كنائس وسط القطاع.