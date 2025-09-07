أعلن المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين في إقليم دارفور غرب السودان آدم رجال، اليوم (الأحد) وفاة 416 سودانياً، مؤكداً ارتفاع العدد التراكمي لإصابات الكوليرا إلى 10297 شخصاً.وقال «رجال» إن الإحصاءات الأخيرة أظهرت تسجيل 270 إصابة جديدة و6 وفيات أمس (السبت)، مبيناً أن منطقة طويلة التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين القادمين من مدينة الفاشر خلال الفترة الماضية سجلت أعلى معدلات الإصابة وتجاوزت الإصابات 5000 شخص و78 وفاة.كارثة تهدد الآلافودعا المتحدث باسم المنسقية، منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لاحتواء تفشي الكوليرا، محذراً من أن الأوضاع الصحية الحالية تمثل كارثة تهدد حياة الآلاف.من جهتها، وصفت شبكة أطباء السودان، إقرار منظمة الصحة العالمية بوجود مجاعة في الفاشر، يشكل أهمية.وأشارت إلى أن ما يحدث في الفاشر إبادة جماعية مكتملة الأركان، محملة قوات الدعم السريع المسوؤلية الكاملة؛ كونها تمنع مرور الغذاء والدواء وتحاصر المدنيين بلا رحمة.رفع الحصاروطالبت الشبكة على حسابها في الفيسبوك، المجتمع الدولي بتجاوز مرحلة الأقوال إلى الأفعال، وممارسة ضغط حقيقي وعاجل لرفع الحصار فوراً.وأشارت الشبكة إلى أن كل دقيقة تأخير تعني مزيداً من الضحايا ومزيداً من الأطفال الذين يختطفهم الجوع، لافتة إلى أن التجاهل من المجتمع الدولي لن يُغفر، وبصمتهم يشاركون في هذه الجريمة.