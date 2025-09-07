لتجنب الانقسام في الحزب الحاكم، قرر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم (الأحد) الاستقالة من منصبه. وبحسب هيئة الإذاعة اليابانية (NHK)، فإن الاستقالة تأتي قبل يوم من تصويت حاسم، على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية يمكن أن تطيح به.وقالت الحكومة إن إيشيبا سيعقد مؤتمراً صحفياً الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (09.00 بتوقيت غرينتش)، ومن المقرر أن يصوت نواب الحزب الديمقراطي الحر غداً (الإثنين) على ما إذا كانوا سيجرون انتخابات استثنائية لاختيار قيادة جديدة.ورفض إيشيبا الدعوات من داخل حزبه الديمقراطي الحر وتحمل مسؤولية خسارة الحزب في يوليو الماضي، في انتخابات مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان، مما زاد من صعوبة البقاء في السلطة عليه خصوصاً بعد خسارته للأغلبية في مجلسي البرلمان، مما جعل ائتلافه الحاكم يحتاج إلى دعم المعارضة لتمرير التشريعات.وازدادت الصعوبات حين رفضت المعارضة تقديم أي دعم لإيشيبا قبل التصويت مما دفع بعض أعضاء حكومته للمطالبة باختيار زعيم جديد للحزب.وكان إيشيبا قد قال للصحفيين، (الجمعة)، إنه يعتزم إعداد حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد هذا الخريف، مؤكداً أن حكومته ستفي بمسؤولياتها تجاه الشعب.وبعد استقالة إيشيبا فإن الحزب الليبرالي الديمقراطي يفتقر إلى الأغلبية في البرلمان، إلا أن زعيمه سيظل المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء القادم، نظراً لانقسام المعارضة.ويرى مراقبون أن وزير الزراعة شينجيرو كويزومي، (44 عاماً)، والذي يتمتع بشعبية واسعة، رغم أن آراءه بشأن السياسة الاقتصادية غير معروفة، من المرشحين البارزين لتولي خلافة إيشيبا.