وزير الخارجية المصري يناقش مع ويتكوف خفض التصعيد في غزة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم (السبت)، أهمية تجاوب إسرائيل مع الصفقة المقترحة من أجل خفض التصعيد، وحقن دماء الشعب الفلسطيني ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وذلك خلال اتصال هاتفي، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الاتصال تناول الجهود المشتركة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، التي تستند إلى العناصر المقترحة للمبعوث الأمريكي، مبينة أن عبدالعاطي استعرض التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة.

سلاح التجويع

وحذّر وزير الخارجية المصري من «خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة واستمرار استخدام التجويع كسلاح».

وأطلع عبدالعاطي، المبعوث الأمريكي على استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور إعلان وقف إطلاق النار، وذلك وفقاً للخطة العربية - الإسلامية التي تم اعتمادها في القمة العربية بالقاهرة في مارس الماضي.

الملف النووي الإيراني

وفي سياق آخر، استعرض وزير الخارجية المصري مع ويتكوف تطورات الملف النووي الإيراني.

وتناول عبدالعاطي الجهود والاتصالات الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، وتقريب وجهات النظر وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.