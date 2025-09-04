الهند تواجه الرسوم الأمريكية بتخفيض الرسوم على مئات السلع الاستهلاكية

أعلنت الحكومة الهندية أنها ستخفض الرسوم على مئات السلع الاستهلاكية، بدءًا من مكيفات الهواء وصولًا إلى السيارات الصغيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي مع سعي نيودلهي لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشهر الماضي رسومًا جمركية جديدة تهدد جزءًا من صادرات نيودلهي إلى أكبر سوق في العالم.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان في مؤتمر صحفي مساء أمس: «إن خفض ضريبة السلع والخدمات، أو ما يعرف بضريبة الاستهلاك، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة حكومية عليا، على أن يدخل حيز التنفيذ في 22 سبتمبر».

ووفقًا لوزارة المالية، فإن الإصلاح الجديد يخفض شرائح ضريبة الاستهلاك إلى هيكل من شريحتين فقط بنسبة 5% و18% بدلًا من النظام السابق المكون من أربع شرائح 5% و12% و18% و28%.

وستخضع غالبية السلع لمعدلات ضريبية أقل، فيما يقترح فرض معدل خاص يبلغ 40% على بعض السلع الفاخرة مثل السيارات الفارهة والتبغ والسجائر، كما لن تفرض أي ضرائب على شراء التأمين على الحياة والتأمين الصحي.