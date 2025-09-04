«مسام» ينتزع 968 لغماً من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من أغسطس 2025، من انتزاع 968 لغما في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و32 لغما مضادا للدبابات، و925 ذخيرة غير منفجرة، و7 عبوات ناسفة.

وتمكَّن فريق «مسام» في مديرية عدن بمحافظة عدن من انتزاع 572 ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة الحديدة انتزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة في مديرية حيس، ولغما واحدا مضادا للدبابات في مديرية الخوخة، وفي مديرية خب الشعب بمحافظة الجوف انتزع الفريق 10 ألغام مضادة للدبابات، وفي محافظة لحج انتزع فريق «مسام» ذخيرتين غير منفجرتين بمديرية تبن، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية طور الباحة، وفي محافظة مأرب انتزع الفريق لغما واحدا مضادا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية رغوان، و3 ألغام مضادة للأفراد و3 عبوات ناسفة في مديرية حريب، و15 لغما مضادا للدبابات و311 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب.

وفي محافظة شبوة انتزع الفريق 4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عسيلان، و3 ذخائر غير منفجرة في مديرية عين، وفي محافظة تعز انتزع الفريق 15 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغما واحدا مضادا للدبابات و18 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، وانتزع الفريق لغما واحدا مضادا للأفراد بمديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال أغسطس إلى 4735 لغما، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 512323 لغما، بعد أن زُرعت عشوائيّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.