كوريا الشمالية تمحو آثار زعيمها في بكين خوفاً من التجسس الجيني

في حدث غير مسبوق، كشف مقطع فيديو نشره الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف عبر قناته على «تليغرام» ومنصة «إكس» عن إجراءات أمنية مشددة تتبعها الاستخبارات الكورية الشمالية للتأكد من «تطهير» جميع الآثار المرتبطة بالزعيم كيم جونغ أون خلال زياراته الخارجية.

وأظهر الفيديو أحد أفراد الوفد المرافق للزعيم وهو يقوم بمسح دقيق لكرسي جلس عليه كيم في إحدى المحادثات الرسمية، لمنع جمع أي آثار قد تحتوي على حمضه النووي.

وأوضح الصحفي الروسي سيرغي غونتشاروف، في تصريحات لوكالة «شوت» الإخبارية، أن هذه الإجراءات غير المسبوقة تهدف إلى حماية كيم من أي استهداف محتمل عبر استخدام بياناته الجينية.

وأشار إلى أن الوفد الكوري الشمالي اتخذ هذه التدابير خلال مباحثات أجريت في بكين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ80 لانتصار الصين على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وأُجريت المحادثات في قصر دياويوتاي بالعاصمة الصينية، بعد عرض عسكري ضخم شهدته بكين، حيث استعرضت الصين ترسانتها العسكرية المتطورة، بما في ذلك أسلحة ليزر، وصواريخ باليستية نووية، وروبوتات رباعية الأرجل قادرة على الاستطلاع وتنفيذ ضربات دقيقة.

واستمرت المحادثات بين كيم وبوتين أكثر من ساعتين، تناولت قضايا سياسية وعسكرية حساسة، وتبعها لقاء مغلق استمر ساعة إضافية.

وأشاد الرئيس بوتين خلال اللقاء بالعلاقات الوثيقة بين روسيا وكوريا الشمالية، موجهاً الشكر للقوات الخاصة الكورية الشمالية التي ساهمت في تحرير مقاطعة كورسك.

كما دعا بوتين الزعيم الكوري الشمالي لزيارة موسكو مجدداً، وهي دعوة رحب بها كيم، مشيراً إلى لقاء جديد مرتقب بينهما.

ويشير خبراء علم الوراثة إلى أن جمع الحمض النووي قد يكون وسيلة لتحليل معلومات حساسة، مثل الحالة الصحية أو الأصول الجينية، ما قد يُستخدم لأغراض استخباراتية أو أمنية.

ويُعتقد أن هذه الإجراءات الأمنية المشددة تعكس قلق كوريا الشمالية من محاولات خصومها للحصول على معلومات حيوية عن الزعيم، ما قد يُستغل لتشويه صورته أو التخطيط لعمليات ضده.

وشهد العرض العسكري في بكين، الذي حضره الزعماء الثلاثة، استعراضاً لأحدث الأسلحة الصينية، بما في ذلك طائرات دون طيار عملاقة تعمل تحت الماء، وروبوتات رباعية الأرجل متعددة المهمات.

ووفقاً لوسائل الإعلام الصينية، تُعد هذه الروبوتات إضافة مبتكرة للترسانة العسكرية، قادرة على أداء مهمات الاستطلاع وتوصيل الإمدادات وتنفيذ هجمات دقيقة.