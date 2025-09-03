كشف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث عن تشكيل القوات البرية فرقة العمل المشتركة الجديدة 401، لمواجهة التهديدات واستعادة السيطرة على سماء الولايات المتحدة الأمريكية.ونقل موقع «ديفينسي بريكنج» الأمريكي عن هيغسيث، قوله: إن فرقة العمل 401، فريق موحد جديد سيجمع أفضل المواهب من جميع الوكالات الأمريكية لمواجهة التهديدات واستعادة السيطرة على سماء الولايات المتحدة، موضحاً سيتم منح الفرقة أقصى قدر من السلطة للتغلب على الخصوم.ووجه هيغسيث، وزير الجيش دان دريسكول، بإغلاق المكتب المشترك لمكافحة أنظمة الطائرات الصغيرة المسيرة التابع للجيش، والذي كان يُقيم الأسلحة المخصصة للقوات المسلحة، ولكنه لم يكن يملك الصلاحيات اللازمة لفرض الشراء، مطالباً بتشكيل فرقة العمل المشتركة لمكافحة الطائرات الصغيرة المسيرة 401 لتحسين مواءمة السلطات والموارد وتوفير القدرات، ودحر التهديدات المعادية، وتعزيز السيادة على المجال الجوي الوطني.وسيقدم مدير فرقة العمل الجديد تقاريره مباشرة إلى نائب وزير الدفاع، وسيتمتع بسلطة الاستحواذ والمشتريات.وتتولى فرقة العمل الجديدة إدارة جميع جهود البحث والتطوير المتعلقة بالأنظمة الجوية المسيرة المضادة للطائرات على مستوى الوزارة، ويمكنها الموافقة على تمويل يصل إلى 50 مليون دولار، يُستثنى من هذه الخطوة تطوير قدرات خاصة بالخدمة وقدرات قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.