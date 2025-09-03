فيما أكدت وسائل إعلام روسية إجراء الزعيمين محادثات مغلقة استمرت لأكثر من ساعة ونصف الساعة، أعلن الكرملين، اليوم (الأربعاء)، أن الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والكوري الشمالي كيم يونغ أون ناقش دعم بيونغيانغ للجيش الروسي بالقوت.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية، عن كيم قوله: إن تقديم كل مساعدة ممكنة لروسيا هو واجب أخوي على كوريا الشمالية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين تتطور في كل المجالات.

وأكد الرئيس الكوري الشمالي أن التعاون بين بلاده وروسيا أصبح أقوى منذ معاهدة 2024.

من جهته، أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جيش كوريا الشمالية شارك في تحرير مقاطعة كورسك الروسية بمبادرة من كيم يونغ أون، مشدداً بالقول: «جنود كوريا الشمالية قاتلوا بشجاعة وبطولة في مقاطعة كورسك، وبلادنا لن تنسى ذلك أبداً».

وأظهرت لقطات تلفزيونية الزعيمين جالسين جنباً إلى جنب، ويتحدثان عبر مترجمين، وقال بوتين، وهو يجلس بجانب كيم: «لقد شاركت قواتكم الخاصة في تحرير منطقة كورسك»، مشدداً على أن روسيا وكوريا الشمالية تكافحان معاً ضد النازية الجديدة.

وتوطدت العلاقة بين بوتين وكيم منذ الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن أرسل الزعيم الكوري الشمالي جنوداً للقتال في صفوف موسكو على الخطوط الأمامية.

وجاء اللقاء، بعد عرض عسكري ضخم في بكين، لإحياء الذكرى الـ80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية بميدان تيانانمين.