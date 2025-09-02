توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، بحلّ مشكلة الجريمة سريعاً في شيكاغو، مبيناً أن شيكاغو أخطر مدينة في العالم.وقال ترمب في منشور له: «سأحلّ مشكلة الجريمة بسرعة، كما فعلت في (واشنطن) دي سي»، مضيفاً: «شيكاغو المدينة الأسوأ والأخطر في العالم بفارق كبير، موضحاً أن حاكم ولاية إلينوي حيث تقع شيكاغو الديموقراطي جاي بي بريتزكر يحتاج بشدة إلى المساعدة، لكنه لا يدرك ذلك بعد».وشدد ترمب بالقول: «سيعود الأمان إلى شيكاغو، وقريبا»، مستعرضاً الإحصائيات الصادرة عن الجريمة والتي تفيد بأن 54 شخصا تعرّضوا لإطلاق نار في شيكاغو نهاية الأسبوع قضى منهم ثمانية، وأرقام مشابهة في عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين.وألمح ترمب إلى إمكانية نشر قوات من الحرس الوطني في ثالث كبرى المدن الأمريكية، وذلك بعد أن نشر الحرس الوطني في واشنطن في أغسطس في خطوة قال إنها عززت الأمن في المدينة.وكان ترمب قد هدد مرارا بإرسال آلاف العسكريين الأمريكيين إلى معاقل للديموقراطيين مثل شيكاغو وبالتمور، وهي مدن يقول إنها تعاني من ارتفاع معدلات الجريمة في ظل وجود عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين.ونشر ترمب الآلاف من عناصر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس في يونيو بهدف مساعدة الشرطة في حملتها للسيطرة على الاحتجاجات والاضطرابات التي أثارتها حملة ترمب ضد الهجرة غير النظامية.