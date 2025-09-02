جذرت البعثة الأممية في ليبيا اليوم (الثلاثاء)، من خطورة تصاعد التوترات في العاصمة طرابلس والذي قالت إنه قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات مسلحة، معربة عن انزعاجها البالغ، إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية.وذكرت البعثة في بيان على منصة «إكس»، أنها تدرك بوجود مفاوضات مستمرة بإشراف المجلس الرئاسي لتهدئة الوضع، داعية الأطراف إلى مواصلة الانخراط فيها ومناقشة القضايا المتبقية بحسن نية والعمل لما فيه المصلحة العليا لسكان طرابلس المدنيين، الذين تجب حمايتهم.وحذرت البعثة من أن أي صراع جديد لا يهدد أمن طرابلس فحسب، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى في البلاد، وقد يؤدي ذلك إلى حرب الجميع خاسر فيها، وتعرّض حياة المدنيين لخطر جسيم، مطالبة جميع الأطراف إلى وقف أشكال التصعيد كافة والامتناع على الفور عن أية أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر.وشددت البعثة على ضرورة حماية أرواح المدنيين والبنية التحتية في جميع الظروف، مبينة أن تجدد الاشتباكات له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها.وأعلنت البعثة مواصلة دعمها لجهود الوساطة، مؤكدة استعدادها لبذل المزيد من المساعي الحميدة للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات تحت رعاية المجلس الرئاسي.ودعت البعثة جميع الأطراف المعنية إلى اغتنام هذه الفرصة لحل الخلافات بالحوار وبعيداً عن العنف.وتشهد العاصمة الليبية طرابلس توتراً وتعبئة عسكرية بين «جهاز الردع»، التابع للمجلس الرئاسي، والحكومة المقالة من البرلمان والتي يقودها عبد الحميد الدبيبة، والتي تسعى لاستعادة السيطرة على مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة جهاز الردع، فيما يتمسك الدبيبة بالمضي قدماً في تفكيك التشكيلات المسلحة، ضمن ترتيبات تستهدف تفكيك أبرز الأجهزة المسيطرة على مناطق حيوية في المدينة.