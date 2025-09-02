كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم (الثلاثاء) عبور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الحدود متوجهاً إلى الصين على متن قطاره الخاص في وقت مبكر اليوم وذلك لحضور احتفال الصين بذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.وأفادت صحيفة «رودونج سينمون»، الحكومية بأن كيم غادر بيونج يانج متوجهاً إلى الصين (الإثنين)، وعبر الحدود في وقت مبكر اليوم (الثلاثاء)، مبينة أن كيم سيظهر جنباً إلى جنب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، في الاستعراض العسكري في بكين غداً (الأربعاء).وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أنه ومنذ 66 عاماً يظهر قادة كوريا الشمالية للمرة الأولى مع روسيا والصين، التي تربطها علاقات تاريخية تعود إلى الحرب الباردة، في نفس المكان، مبينة أن كيم سيجلس إلى يسار شي، في حين سيجلس بوتين، على يمينه، وسيشارك رؤساء 26 دولة أجنبية في العرض العسكري الذي يعرض أحدث الأسلحة الصينية وتشكيلات القوات.وقالت «يونهاب» إن حضور كيم العرض العسكري قد يمهد الطريق لعقد قمة ثلاثية مع شي وبوتين، على هامش الحدث، مبينة أن القمة إذا عقدت ستكون أول لقاء بينهم، وقد تشير إلى تعزيز التعاون الثلاثي، في موازاة الشراكة الأمنية المتنامية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.بدورها، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم زار قبل عبوره إلى الصين مختبراً يجري أبحاثاً على مواد مركبة من ألياف الكربون لاستخدامها في محركات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.ولم يظهر كيم، الذي تولى السلطة في أواخر عام 2011، في أي حدث دبلوماسي متعدد الأطراف حتى الآن. وكانت آخر مرة حضر فيها زعيم كوري شمالي استعراضاً عسكرياً صينياً في عام 1959، عندما حضره جده ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل-سونج.