في رد فعل على إزالة السلطات المصرية الحواجز الخرسانية والأمنية المحيطة بالسفارة البريطانية في القاهرة، أعلنت السفارة البريطانية في القاهرة إغلاق مبناها الرئيسي بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة، اليوم الأحد 31 أغسطس 2025. وقالت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان رسمي عبر منصة «إكس»: «في يوم الأحد 31 أغسطس، أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج السفارة البريطانية في القاهرة. سيتم إغلاق مبنى السفارة الرئيسي ريثما تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات». وأرضحت السفارة أن المساعدة القنصلية الطارئة ما تزال متاحة بالاتصال على الرقم 0020227916000. وناشدت السفارة مراجعيها بأنه في حال وجود موعد مُسبق في السفارة، يُرجى الاتصال على الرقم 0020227916000 مسبقًا للحصول على إرشادات حول كيفية الوصول إلى مجمع السفارة. وكانت السفارة البريطانية استفادت من إجراءات أمنية مشددة تشمل إغلاق الشوارع المحيطة بها في جاردن سيتي، وهو ما تسبب في إزعاج للمواطنين وسائقي السيارات بسبب تقييد حركة المرور. وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الدعوات في مصر لتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» مع الدول الأجنبية، مطالبة برفع الحواجز الأمنية حول السفارتين البريطانية والأمريكية، خاصة بعد احتجاجات أمام السفارات المصرية في الخارج، مثل لندن ولاهاي،. وبدأت السلطات المصرية فجر 31 أغسطس 2025 أعمال رفع الحواجز الخرسانية أمام السفارة البريطانية، استجابة لمطالب شعبية وإعلامية، بما في ذلك تصريحات لبعض الإعلاميين المصريين الذين دعوا إلى تصحيح الوضع وإعادة فتح الشوارع المغلقة، وفُسرت الخطوة كتطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث طالب البعض بأن تكون الحراسة الأمنية للسفارة البريطانية مماثلة لتلك المقدمة للسفارة المصرية في لندن. وبعد إزالة الحواجز، أعلنت السفارة البريطانية إغلاق مبناها الرئيسي مؤقتًا، فيما لم تقدم تفاصيل إضافية حول موعد فتح أبواب السفارة مجددا، ويعد هذا الإغلاق الثاني من نوعه في تاريخ السفارة بالقاهرة، حيث سبق أن أُغلقت في ديسمبر 2014 لأسباب أمنية مماثلة.