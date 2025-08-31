فيما أكدت وسائل إعلام صينية وروسية وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين لحضور قمة أمنية إقليمية، كشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية اندلاع حرائق غابات امتدت مسافة أميال من قصر بوتين المطلّ على البحر الأسود، وذلك إثر غارة بطائرة مسيّرة أوكرانية.

وأعلنت السلطات المحلية في روسيا أن نحو 100 عنصر من فرق الطوارئ شاركوا في إخماد الحريق، الذي اندلع بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة أوكرانية أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، موضحة أن ألسنة النيران اقتربت مسافة 6 أميال من المجمع الرئاسي الواقع في كيب إيدوكوباس قرب منتجع غيليندزيك، بمحاذاة شبه جزيرة القرم، غير أن الموقع الاستقصائي الروسي المستقل آي ستوريز قدّم رواية مغايرة، مؤكداً أن الحريق شبّ على بُعد ميلين فقط من القصر.وأفادت المصادر بأن 23 سائحاً تقطعت بهم السبل بسبب الدخان الكثيف، واضطرت السلطات إلى إجلائهم عبر القوارب، فيما لا يزال من غير الواضح إن كان القصر هو الهدف المباشر للغارات الأوكرانية.في السياق ذاته، أكد التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) اليوم (الأحد) وصول الرئيس بوتين، مشدداً على أن العلاقات بين الصين وروسيا «في أفضل حالاتها»، وقد أصبحت أكثر استقراراً ونضجاً وأهمية إستراتيجية بين الدول الكبرى.ويستضيف الرئيس الصيني شي جين بينغ نحو 20 من قادة العالم في تيانجين، بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك ضمن أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين، في أكبر تجمع منذ تأسيس المنظمة عام 2001 بين ست دول أوراسية.