انطلاق مناورات «النجم الساطع 2025» في مصر بمشاركة السعودية و44 دولة

أعلنت القوات المسلحة الصرية بدء فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك «النجم الساطع - 2025 » والذى تستمر فعالياته حتى 10 سبتمبر، بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية في مصر، وذلك بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 14 دولة بينها السعودية، فضلاً عن مشاركة 30 دولة أخرى بصفة مراقب.

ويأتي التدريب المشترك «النجم الساطع 2025» والذي تشارك فيه عناصر من الشرطة المدنية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحلف الناتو، في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على دعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وخلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء أركان حرب شريف العرايشي رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيراً إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك «النجم الساطع» كونه من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التي تشهدها المنطقة بما يعكس حجم الاستفادة وتعزيز روابط العلاقات العسكرية بين كافة الدول المشاركة بالتدريب.

كما ألقى العميد باتريك كلير مدير التدريب من الجانب الأمريكي كلمة أعرب خلالها عن تقديره لكافة الجهود التي قامت بها القوات المسلحة المصرية لاستضافة هذا التدريب الضخم، مما يعكس حجم المجهودات المبذولة والإعداد والتخطيط الراقي الذي يجعل من التدريب فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على مختلف الثقافات العسكرية بين المشاركين في التدريب.

وتفقد قادة عناصر الدول المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدداً من العروض تزامناً مع بدء فعاليات التدريب، فيما أعرب عدد من العناصر المشاركة بالتدريب عن التقدير للدولة المصرية لما لمسوه من الحفاوة الترحيبية وحسن الاستقبال، مؤكدين على أهمية التدريب الذي يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري.

وعلى هامش فعاليات التدريب نفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والأمريكية نشاطاً استعراضياً تضمن الإسقاط المظلي بمنطقة الأهرامات الأثرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بجمهورية مصر العربية.

وانطلقت مناورات «النجم الساطع» لأول مرة في أكتوبر 1980، بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، كتدريب ثنائي بين مصر والولايات المتحدة، وتطورت لاحقاً لتشمل دولاً أخرى، وأصبحت تقام كل عامين في الخريف، باستثناء توقفات في أعوام 1991 (حرب الخليج)، 2003 (حرب العراق)، 2011 (ثورة يناير)، و2013 (الاضطرابات السياسية)، وفي 2023، شاركت 34 دولة، وارتفع العدد إلى 44 دولة في 2025، مما يعكس أهمية التدريب عالمياً.

وتشمل الدول المشاركة بقوات 14 دولة وهي مصر، الولايات المتحدة، السعودية، قطر، الهند، إيطاليا، قبرص، العراق، اليونان، اليمن، المملكة المتحدة، الأردن، جنوب أفريقيا، وقيرغيزستان، أما الدول المراقبة 30 دولة فتشمل دولًا مثل فرنسا، ألمانيا، وباكستان، مما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي للمشاركين.