أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، بإصابة 7 من جنوده شمالي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من نفي متحدثه الإعلامي وقوع أي عمليات في المنطقة.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ناقلة جند مدرعة أصيبت بانفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون شمال القطاع، خلال عملية نفذتها الفرقة 99 واللواء 7. وأشارت إلى أن جنديين أُصيبا بجروح متوسطة ونُقلا إلى المستشفى، بينما غادر خمسة آخرون بعد تلقي العلاج.من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه خلال القتال في حي الزيتون سادت مخاوف من وجود جنود مفقودين، إلا أنه تبين لاحقاً أن الجنود الأربعة الذين انقطع الاتصال بهم عُثر عليهم بصحة جيدة. وكانت الوسائل ذاتها قد تحدثت في وقت سابق عن قتيل و11 مصاباً و4 مفقودين في صفوف الجيش إثر كمين للفصائل الفلسطينية في الحي.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد نفى، يوم الجمعة، وقوع عمليات في غزة، قبل أن تتراجع المؤسسة العسكرية وتقر بالهجوم.وفي السياق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال يدفع السكان جنوباً استعداداً لعملية «عربات جدعون الثانية» المرتقبة، متوقعة صدور أوامر إخلاء جديدة خلال الأسبوع القادم، مشيرة إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية سيجتمع، مساء غد (الأحد)، لمراجعة سير العمليات.بدورها، أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن إخلاء مدينة غزة بطريقة آمنة تحفظ الكرامة في الظروف الحالية «أمر مستحيل».ميدانياً، ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 45 قتيلاً وعشرات المصابين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، مقتل 66 فلسطينياً وإصابة 345 آخرين في غارات إسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 63,371 شهيداً و159,835 جريحاً.