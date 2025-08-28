فعّلت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، اليوم (الخميس)، إعادة فرض العقوبات على إيران أو ما تعرف بـ«آلية سناب باك أو كبح الزناد».

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده، إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا، قررت تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، محذراً طهران من المضي قدماً في التصعيد النووي.

وقال بارو عبر منصة «إكس»: «هذا الإجراء لا يعني انتهاء الدبلوماسية، فنحن مصممون على الاستفادة من فترة الثلاثين يوماً التي تفتح الباب للحوار مع إيران»، مضيفاً: «نحن ملتزمون بالدبلوماسية لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية على الإطلاق».

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: إن تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران قد يشكّل بداية مرحلة جديدة في المفاوضات الدبلوماسية، داعياً طهران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام الواضح بالمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصدرين دبلوماسيين أوروبيين أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا وجّهت رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي أعلنت فيها تفعيل «آلية الزناد» ضد طهران.

وأكدت الدول الثلاث أنها ستسعى لاستغلال الأيام الثلاثين القادمة لحل القضايا العالقة مع إيران، موضحة أنها ستواصل مناقشة إمكانية تمديد القرار الأممي الذي يكرّس الاتفاق النووي لعام 2015.

وحثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران على الانخراط في دبلوماسية بنّاءة لتبديد المخاوف المرتبطة ببرنامجها النووي.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خطوة «الترويكا» الأوروبية بأنها «غير قانونية»، مؤكداً أن بلاده سترد بالشكل المناسب على هذا الإجراء.

وقال مسؤول إيراني كبير لوسائل إعلام غربية: «خطوة الدول الأوروبية الثلاث تتعارض مع الدبلوماسية ولا تشكل فرصة لها»، معتبراً أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات «غير قانوني ومؤسف».