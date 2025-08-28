حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، من خطورة توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في مدينة غزة، مؤكداً أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة.

وقال غوتيريش: «المجاعة في غزة لم تعد احتمالاً وشيكاً، بل أصبحت كارثة حقيقية»، مضيفاً: «غزة مليئة بالأنقاض والجثث، وبأمثلة قد تشكّل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي».

وأشار إلى أن المدنيين يواجهون تصعيداً مميتاً، لافتاً إلى أن إعلان إسرائيل نيتها الاستيلاء عسكرياً على غزة يشير إلى مرحلة جديدة وخطيرة.

من جانبهم، أعرب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، عن قلقهم البالغ إزاء تقارير حول حالات اختفاء قسري في مواقع توزيع مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية، مطالبين إسرائيل بوقف ما وصفوه بـ«الجرائم البشعة» ضد سكان يعيشون أوضاعاً إنسانية بالغة الهشاشة.

وأكد الخبراء أن استخدام الغذاء كأداة للإخفاء القسري الفردي والجماعي في غزة يجب أن يتوقف فوراً، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل بمحيط مراكز المساعدات وتشارك في تلك الانتهاكات.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، إن مساعدات غذائية إضافية وصلت إلى قطاع غزة، لكنها ما تزال غير كافية لمنع تفشي المجاعة، مشددة على ضرورة إدخال كميات أكبر من الغذاء.

وأضافت: «نسير في الاتجاه الصحيح، لكن ما وصل لا يكفي للقيام بما يتعين علينا فعله لضمان عدم معاناة السكان من سوء التغذية والجوع».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، اليوم، وفاة 4 أشخاص بسبب الجوع وانعدام الغذاء، بينهم طفلان خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 317، منهم 121 طفلاً.