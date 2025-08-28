أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم (الخميس)، إعفاء نذير العرباوي من مهماته كرئيس للوزراء، وتعيين سيفي غريب خلفاً له بالإنابة، وذلك في مرسوم رئاسي.

وذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون وقع مرسوماً رئاسياً ينهي بموجبه مهمات نذير العرباوي بصفته وزيراً أول، وقرر تعيين سيفي غريب وزيراً أول بالإنابة خلفاً له.

وكان الدبلوماسي العرباوي قد عينه تبون رئيساً للوزراء في نوفمبر 2023، خلفاً لأيمن عبدالرحمن الذي أنهيت مهماته.

وقضى العرباوي فترة طويلة في العمل الدبلوماسي، وعمل سفيراً في عدة بلدان على غرار مصر وباكستان، وتولى منصب مندوب الجزائر في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، قبل أن يعين مديراً لديوان الرئيس في مارس 2023.

أما رئيس الوزراء الجديد، سيفي غريب، فقد شغل حقيبة الصناعة في آخر تعديل حكومي جرى في نهاية نوفمبر الماضي، كما سبق له أن شغل منصب المدير العام لـ«الجامعة الصناعية» التابعة لوزارة الصناعة.

ويبلغ رئيس الحكومة بالإنابة 52 عاماً، وعمل من قبل في عدة مواقع مرتبطة بقطاع الصناعة والإنتاج، وحاصل على شهادات عليا في الهندسة الصناعية والاقتصاد الصناعي، إلى جانب تقلده عدة مناصب إدارية وحكومية قبل تعيينه وزيراً.