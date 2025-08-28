استدعى الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، مندوب روسيا في بروكسل، وذلك عقب استهداف روسي لمواقع مدنية ومؤسسات ومراكز قيادة أوكرانية في كييف.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الضربات الروسية الليلية على كييف، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصاً وألحقت أضراراً بمقر بعثة التكتل، تظهر أن موسكو لن يثنيها شيء عن ترهيب أوكرانيا، مشددة بالقول: «إن الهجوم كان الأكثر حصداً للأرواح في العاصمة منذ يوليو، وهو أيضاً اعتداء على بعثتنا».

وأضافت: إن الهجوم يظهر أن الكرملين لن يثنيه أي شيء عن ترهيب أوكرانيا والقتل الأعمى للمدنيين، الرجال والنساء والأطفال، وحتى استهداف الاتحاد الأوروبي، مبينة أن قذيفتين سقطتا على مسافة 50 متراً من مقر البعثة، تفصل بينهما 20 ثانية.

وأشارت إلى أنها تشعر بالغضب لسقوط الصواريخ بالقرب من مقر البعثة الأوروبية.

وتوعدت المفوضية الأوروبية بالعمل على زيادة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، وفرض الحزمة 19 من العقوبات على موسكو قريباً.

في غضون ذلك، قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجوماً كبيراً بطائرات مسيّرة وصواريخ على كييف خلال الليل، ما أودى بحياة 10 أشخاص وإصابة 38، وإلحاق أضرار ببنايات سكنية ومنشآت في عدة أحياء بالمدينة.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجوم أظهر للعالم رد روسيا على الدبلوماسية وسط جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، مبيناً أن روسيا تختار الصواريخ الباليستية بدلاً من المفاوضات، وتختار مواصلة إراقة الدماء بدلاً من إنهاء الحرب.

وطالب زيلينسكي بفرض عقوبات جديدة على موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت إنها شنت «ضربة مكثفة» على أوكرانيا باستخدام صواريخ «كينجال» فرط صوتية وطائرات مسيّرة وصواريخ عالية الدقة تطلق من الجو، مبينة أنها استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والقواعد الجوية العسكرية الأوكرانية بالصواريخ الفرط صوتية.

من جهة أخرى، اسدعت الخارجية البريطانية اليوم سفير روسيا بعد الغارات التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف للتعبير عن احتجاها على هذه الغارات.