أعلنت شبكة «أطباء السودان» اليوم (الخميس) مقتل 24 مدنياً وإصابة 55 آخرين، بينهم خمس نساء، جراء قصف مدفعي كثيف نفذته قوات الدعم السريع، أمس، على السوق المركزي وحي أولاد الريف في مدينة الفاشر.

وأعربت الشبكة في بيان على حسابها في الفيسبوك عن إدانتها بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها الدعم السريع نتيجة القصف المدفعي المتعمد على مدينة الفاشر، مؤكدة أن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى سلسلة من جرائم الحرب والإبادة التي تستهدف المدنيين العزّل في الفاشر منذ أكثر من عام، في ظل حصار مطبق ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.

وأشارت الشبكة إلى أن استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين يعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويكشف الانتهاكات الواسعة التي يمارسها الدعم السريع بحق المواطنين الذين تمسكوا بمنازلهم وأرضهم، محملة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي المسؤولية الكاملة عن صمتهم وعجزهم عن مواجهة هذه الجرائم.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف القصف ورفع الحصار عن الفاشر، وممارسة مزيد من الضغوط على قيادات الدعم السريع لوقف الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج ضد المدنيين العزل في الفاشر.

وكانت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر قد ذكرت أن مئات القذائف تنهال يومياً على المدنيين في الأسواق والمناطق السكنية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى، وسط انعدام الغذاء والدواء وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.