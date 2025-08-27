فيما أكدت مصادر فلسطينية، اليوم (الأربعاء)، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة جواً وبراً على قطاع غزة، وقتل عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال في حي الدرج وخان يونس، أعلنت إسرائيل قتل رئيس جهاز الأمن العام لحركة حماس محمود الأسود في منطقة غرب القطاع.

زعم جيش الاحتلال أن الأسود كان مصدراً مهماً للمعلومات لحركة حماس وشخصية رئيسية، مبيناً أن قواته تعمل في ضواحي مدينة غزة وفي خان يونس لتحديد وتفكيك مواقع فوق الأرض وتحتها.

في الوقت ذاته، ذكرت مصادر طبية في غزة أن 21 فلسطينياً قتلوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 4 من منتظري المساعدات.

وقال شهود عيان إن غارات إسرائيلية دمرت منزلين في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمالي القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا «التجويع» والحصار الإسرائيلي، على القطاع إلى 313 فلسطينياً، بينهم 119 طفلاً، بعد وفاة 10 أشخاص بسبب سوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم، مدينة نابلس في الضفة الغربية، وحاصرت بلدتها القديمة واعتقلت العديد من الفلسطينيين، وأخلت منازل عدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية وأمنية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصاراً على بلدتها القديمة، وشرعت بمداهمة المنازل، وأجبرت عائلات عدة بإخلاء منازلها في حي القصبة، وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن 25 فلسطينياً أصيبوا إثر إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام خلال الاقتحام المتواصل لنابلس.

في غضون ذلك، ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن 982 فلسطينياً بالضفة قتلوا على أيدي الاحتلال والمستوطنين منذ أكتوبر 2023، موضحاً أن أكثر من 42 ألفاً شردوا إثر هدم المنازل وهجمات المستوطنين.