في أول اجتماع لها بالعاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب عام 2023، عقدت الحكومة السودانية أمس (الثلاثاء) اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، وبحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا» فإن الاجتماع جاء بعد إعلان خطة انتقال الحكومة إلى الخرطوم في أكتوبر أو نوفمبر القادمين.

وذكرت الوكالة أن هذه الجلسة تمثل خطوة رمزية نحو إعادة انتقال مؤسسات الدولة إلى العاصمة، وسط ترتيبات أمنية متواصلة لضمان استقرارها بعد استعادتها من قوات الدعم السريع، مبينة أن الاجتماع ناقش خطط كل الوزارات للعام الحالي.

وأشارت إلى أن الاجتماع ركز على خدمات المواطنين ومعاشهم وأمنهم، وإعادة الإعمار، وتأمين العودة الطوعية للمدنيين.

وظلت الحكومة تدير السودان من العاصمة الإدارية بورتسودان شرقي البلاد، رغم أن إدريس أدى اليمين الدستورية في 31 مايو الماضي رئيساً جديداً لمجلس الوزراء أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

ونجح الجيش السوداني في استعادة العاصمة الخرطوم في 21 مايو الماضي، وتمكن من تطهير المؤسسات والمعسكرات كافة واستعادة المطار بالكامل، وطرد قوات الدعم السريع التي ظلت تسيطر على العاصمة لأكثر من عامين، واتُّهمت بارتكاب جرائم ضد المدنيين.

ويواصل الجيش السوداني تقدمه في عدد من ولايات السودان، وتمكن أخيراً من تطهير ولاية النيل الأبيض، ولا تزال المعارك عنيفة في ولاية دارفور، حيث ترتكب قوات الدعم السريع جرائم بحق النازحين بشكل يومي.

