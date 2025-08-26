عُمان تُدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزّة

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان المتواصل الذي تشنُّه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، وآخرها الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية والإغاثية والإعلامية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

وجددت وزارة الخارجية العمانية، في بيان اليوم، دعوتها المجتمعَ الدولي، ومجلسَ الأمن على وجه الخصوص، لاتخاذ إجراءات حاسمة تكفل حماية المدنيين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة والخطيرة، وصون مبادئ القانون الدولي، مؤكدةً أنّ تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.