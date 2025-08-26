أجلت السلطات الباكستانية نحو 150 ألف شخص على الأقل من المناطق الواقعة على ضفاف ثلاثة أنهار في قلب الأراضي الزراعية المهددة بالفيضانات بعد أن حذرتها الهند من أنها تعتزم تصريف المياه الزائدة من أحد السدود.واجتاحت الأمطار الغزيرة والفيضانات البلدين في الأسابيع القليلة الماضية، ويهدد تصريف المياه الزائدة بإغراق جزء من إقليم البنجاب الباكستاني الذي يمثل سلة الخبز للبلاد ويوفر جزءاً كبيراً من إمدادات الغذاء.وأعلن مسؤولون باكستانيون أنهم تلقوا تحذيراً مفاجئاً من الهند، أمس الإثنين، بأنها تعتزم تصريف المياه من سد مادوبور، الذي امتلأ سريعاً، ويقع على جانبها من إقليم البنجاب.وتصرف الهند المياه بشكل دوري من سدودها عندما تمتلئ جداً، ويتدفق الفائض إلى باكستان.من جانبه، أعلن مصدر من الحكومة الهندية بأنهم لم يذكروا سداً محدداً، لكن الأمطار الغزيرة دفعتهم إلى مشاركة تحذير ثانٍ مع باكستان عبر القنوات الدبلوماسية.ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن إصدار المزيد من التحذيرات مع استمرار هطول الأمطار، قال: إن ذلك ممكن.وكانت السلطات الهندية حذرت باكستان، الأحد الماضي، من أن كميات كبيرة من المياه ستتدفق إلى مجاريها المائية بسبب الأمطار الغزيرة.وتجري ثلاثة أنهار، هي رافي وسوتليج وتشيناب، من الأراضي الهندية إلى باكستان. وقالت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث اليوم (الثلاثاء)، إن هذه الأنهار تشهد فيضانات من متوسطة إلى عالية.وأعلن المسؤول الباكستاني في إدارة الكوارث مظهر حسين، أن الهند ستصرف كمية مياه محسوبة من السدود خلال الأيام القادمة. وأضاف أنه تم إخلاء مئات القرى على ضفاف الأنهار الثلاثة.يذكر أن إقليم البنجاب ينتج أغلب المحاصيل الأساسية في باكستان، وتوجد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة على ضفاف الأنهار الثلاثة.