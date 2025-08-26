أبو الغيط يدين المجازر الإسرائيلية في غزة ويُطالب العالم بكسر «الصمت المشين»

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات الغارات المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال بمجمع ناصر الطبي التي أدت لمقتل 20 شخصاً بينهم 5 صحفيين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي إن «المجزرة الأخيرة» ليست سوى مجرد حلقة في سلسلة متواصلة من المجازر التي تستهدف المدنيين على نحو متعمد، مشيراً إلى اغتيال إسرائيل أكثر من 12 صحفياً خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، بينما تبلغ حصيلة القتلى من الصحفيين المئات منذ بدء الحرب.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام -في بيان رسمي- أمس (الإثنين)، أن إسرائيل تسعى لإخفاء صورة ما يجري في غزة من فظائع، وكتم أي صوت ينقل الحقيقة.

ونقل عن الأمين العام للجامعة العربية مطالبته المجتمع الدولي بكسر الصمت العالمي المشين على ما يجري كل يوم من بشاعات وجرائم غير مسبوقة بدم بارد، ودون أي عقاب أو حتى صوت مناهض يقول «كفى لهذه المجزرة المتواصلة».

ولفت أبو الغيط إلى أن عجز العالم عن فعل أي شيء يعني قبوله بالموت اليومي لعشرات الأبرياء في غزة باعتباره حدثاً عادياً وهذه جريمة كبرى، قائلاً إن الضمائر الحرة تنتفض لمشاهد المجاعة التي تلتهم أجساد الأطفال، ومشيراً إلى أن الساعات الـ24 الماضية وحدها شهدت تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بالقطاع.

وشدد الأمين العام للجامعة على أن رفع الصوت في مواجهة هذه الفظائع المخزية لا يمكن أن يتهم بمعاداة السامية، مؤكداً أن نقد الممارسات الصهيونية والإسرائيلية لا يدخل في باب كراهية اليهود أو معاداة السامية، ومتهماً إسرائيل بتوظيف هذا الاتهام الجاهز لكتم كل الأصوات الحرة التي تصرخ بانتقاد ممارسات تخاصم الإنسانية وتعادي الحضارة.

وتتصاعد الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة حيث تتفاقم معاناة المدنيين جراء الغارات الجوية المكثفة التي تستهدف المناطق السكنية والمرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الإعلامية، كما تتفاقم الأزمة بسبب انتشار المجاعة وسوء التغذية، نتيجة الحصار المفروض على القطاع ومنع وصول المساعدات الإنسانية.