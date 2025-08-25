حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، من عواقب إذا لم يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موضحاً أن الأمر لا يزال غير واضح.

وقال ترمب: «لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوتين وزيلينسكي سيلتقيان»، مضيفاً: «لا أعلم إن كانا سيلتقيان، ربما يحدث ذلك، وربما لا».

وأفصح ترمب عن أنه بعد استضافته الأسبوع الماضي قادة أوروبيين وزيلينسكي لإجراء محادثات، وكذلك بعد اتصاله هاتفياً ببوتين، كان يعمل على ترتيب محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، قد تتبعها محادثات ثلاثية يشارك فيها هو أيضاً، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى طرفين ليحدث.

وأضاف: «أنا دائماً أقول ذلك، وأعتقد أنه يجب أن يلتقيا قبل أن أعقد اجتماعاً، وربما يتم إنهاء الصفقة».

وأكد في رده على سؤال للصحفيين، قائلاً: «نعم، تحدثت معه بشأن أوكرانيا والصواريخ النووية، وكل محادثة أجريها معه تكون جيدة، ثم تعقبها، للأسف، قنبلة تسقط على كييف أو مكان آخر، الأمر الذي يُغضبني جداً»، مشيراً إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن إدارته لن تنفق أي أموال على أوكرانيا بعد الآن، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تدرس تكتيكات الطائرات المسيّرة في أوكرانيا، التي قال إنها تمثل شكلاً جديداً تماماً من أشكال الحرب عبر استخدامها على نطاق واسع لأغراض الاستطلاع والهجوم المسلّح.

وشدد ترمب على أن «حرب الطائرات المسيّرة لم تكن موجودة من قبل. نحن فعلياً ندرسها»، موضحاً أنه لم يناقش ضمانات أمنية معينة لأوكرانيا، لكنه أكد أنهم يدعمونها.

وكان ترمب قد قال في وقت سابق اليوم إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين متردد بشأن لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأنه لا يحبه، مشيراً إلى أنه يعتزم إجراء المزيد من المباحثات مع بوتين في إطار جهود إنهاء الحرب.

ولفت إلى أن أوروبا ستتولى الدور الرئيسي، بينما ستقدّم الولايات المتحدة دوراً داعماً في تقديم الضمانات لأوكرانيا، مشدداً بالقول: «لا نعرف حتى الآن ما هو الضمان الأمني، لأننا لم نناقش التفاصيل، لكن أولاً، أوروبا ستمنحهم ضمانات أمنية كبيرة، وينبغي أن تفعل ذلك لأنها الأقرب، ونحن سنشارك من ناحية الدعم الاحتياطي لمساعدتهم».

وذكر ترمب أنه ناقش خلال اجتماعه في 15 أغسطس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، تقليص حجم الترسانة النووية الضخمة لبلديهما بمجرد حل الأزمة الأوكرانية، مشدداً بالقول: «نريد نزع السلاح النووي، إنها قوة مفرطة، تحدثنا بشأن ذلك أيضاً، هذا جزء من الأمر، لكن علينا أن ننهي الحرب».