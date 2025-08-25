أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، ضرورة إنهاء ما وصفه بـ«الكابوس»، وذلك تعليقاً على الغارات الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي في غزة، مؤكداً أنه لم يكن على علم بالغارات، وليس سعيداً بذلك.

وقال ترمب، لدى سؤاله خلال فعالية في المكتب البيضاوي عن القصف الذي أودى بحياة 21 شخصاً على الأقل، بينهم 5 صحفيين: «لستُ سعيداً بذلك، ولا أريد الهجوم على الصحفيين. يجب أن ننهي كل هذا الكابوس».

وأوضح ترمب أن «الوضع مروّع في غزة، وهناك أقل من 20 رهينة، وسنُخرجهم من القطاع». جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر طبية فلسطينية مقتل 54 فلسطينياً بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 21 في قصف مستشفى ناصر.

وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال قتل اليوم في الخيمة الصحفية مصوّرة «إندبندنت عربية» مريم أبو دقة، ومصوّر قناة «الجزيرة» محمد سلامة، والمصوّر حسام المصري، وهو متعاقد مع وكالة «رويترز»، والمصوّر معاذ أبو طه، الذي يعمل صحفياً مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية. وذكرت المصادر أن الغارات أدت أيضاً إلى إصابة المصوّر حاتم خالد، وهو أيضاً متعاقد مع «رويترز».

ودان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة بحق الصحفيين، مبيناً أنه سجّل مقتل 217 صحفياً فلسطينياً منذ بداية الحرب وحتى الآن على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارة في منطقة مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس في غزة، لكن رئيس أركان الاحتلال وجّه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها: إن مستشفى ناصر في خان يونس تعرّض لقصف من دبابة إسرائيلية، وذلك في إطار عملية لوحدة خاصة في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيق يركّز على سلسلة الموافقات الممنوحة للدبابة قبل إطلاق القذائف، مبينةً أن إطلاق النار على مستشفى يتطلب موافقات من القيادة العليا، وأحياناً من رئيس الأركان، خصوصاً أن طاقم الدبابة نفّذ الأوامر، لكن التحقيق ضروري في سبب إصدار أمر بقصف مستشفى.