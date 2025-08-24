وسط معارك متواصلة منذ عدة أشهر، أحبط الجيش السوداني هجوماً جديداً شنته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد.وتتواصل هجمات قوات الدعم السريع على الفاشر منذ أسابيع، رغم الحصار المفروض على المدينة منذ 10 مايو 2024، في ظل تحذيرات دولية من خطورة المعارك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن 89 شخصاً على الأقل قُتلوا خلال 10 أيام في هجمات نسبتها إلى قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر المحاصرة ومخيم أبو شوك المحاذي لها.وأفاد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورنس بأن الفاشر المحاصَرة ومخيم «أبو شوك» شهدا هجمات شنّتها قوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 89 مدنياً خلال 10 أيام حتى 20 أغسطس.وأعرب عن مخاوفه أن يكون العدد الفعلي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، مشدداً على أن هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً.فيما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن مدينة الفاشر تعاني أزمة إنسانية وصحية حادة بسبب النزاع المسلح والحصار والنزوح.وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة كريستيان ليندماير أن المدنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء وتزايد حالات الوفاة جراء سوء التغذية، ونقصاً حاداً في توافر الخدمات الصحية. وحذر من أن إقليم دارفور يشهد تفشياً واسعاً للكوليرا طال المجتمعات ومخيمات النزوح، ما يسبب ضغطاً إضافياً على خدمات ضعيفة أساساً.وأكد ليندماير أن كل ولايات السودان الـ18 تسجل حالات إصابة بالكوليرا. ووصل عدد الحالات المسجلة إلى 48,768، وعدد الوفيات إلى 1094 حتى 11 أغسطس الجاري.