فيما تتواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التأكيد على أن «مستقبل البلاد لن يحدده إلا الأوكرانيون».وقال في خطاب خلال احتفالات عيد الاستقلال في العاصمة كييف، اليوم (الأحد)، «مستقبل أوكرانيا سنقرره نحن وحدنا».وتساءل: «كم مرة اقترحنا وقف إطلاق النار؟ كم مرة قلنا إننا نسعى للسلام لكننا نريد سلامًا كريمًا وشاملًا، ولهذا السبب نعتمد على دعم العالم أجمع».وشدد على أن بلاده لن تُجبر مرة أخرى على تحمّل العار الذي يُسمّيه الروس تسوية. وقال: نحن بحاجة إلى سلام عادل. وكشف أن الضمانات الأمنية التي تعهدت الدول الأوروبية وواشنطن بتقديمها إلى كييف، ستكون جاهزة خلال أيام قليلة.من جانبه، شن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هجوما على من وصفهم بـ «معرقلي التسوية»، واتهم الدول الغربية بالسعي لتعطيل مفاوضات السلام مع أوكرانيا.واعتبر أن زيلينسكي يعاند ويضع شروطا لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق تعبيره.وقال لافروف في تصريح اليوم: «إنهم ببساطة يبحثون عن ذريعة لتعطيل المفاوضات، ويريدون أن يحدث هذا ليس بسبب خطئهم، أو خطأ زيلينسكي، الذي يتعنّت هو الآخر ويضع بعض الشروط، مطالباً بعقد اجتماع فوري مع بوتين، مهما كانت الظروف».وأعرب عن أمله في أن تحبط محاولات عرقلة عملية التسوية التي وضعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب.وعقد ترمب قمة في ألاسكا الأسبوع الماضي مع بوتين، وأعرب عن أمله في أن يلتقي الرئيسان الروسي والأوكراني قريباً، من أجل وضع حد للحرب المستمرة بين البلدين منذ 2022؛ إلا أنه أعرب عن استيائه خلال الأيام الماضية مع تراجع الآمال بعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني.