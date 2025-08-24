أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن التقييمات الحالية تشير إلى وجود رهينة واحدة أو اثنتين على الأقل في حالة طبية حرجة. وبحسب معلومات القناة، فإن الرهينتين تعانيان من وضع صحي يهدد حياتهما بشكل حقيقي.ولفتت إلى أن إسرائيل تدرك أن الناجين في غزة لا يحصلون إلا على القليل من الطعام وأنهم في وضع صعب، لكن التقييم الحالي للوضع يشير إلى وضع أكثر صعوبة بالنسبة لواحد أو أكثر من المختطفين.وكشفت فيديوهات من داخل الأنفاق قبل نحو ثلاثة أسابيع، أن الأسيرين أفيتار دود وروم برسلافسكي وهما في حالة صحية سيئة للغاية.وأفصح موقع «إنتلي تايمز» الاستخباراتي أن هناك خطرا حقيقيا بات يهدد حياة اثنين من الأسرى على الأقل في غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أثار جدلا في إسرائيل، يوم الجمعة، عندما تحدث عن عدد الرهائن الأحياء الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.وقال ترمب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة لدى حماس على الأرجح أقل من 20، من أصل 50 رهينة تحتجزهم الحركة.وأوضح أن رهينتين آخرين ربما فقدا حياتهما في غزة.وأضاف ترمب أنه توقع أن تبدأ حماس برفض الصفقات عندما انخفض العدد إلى 20 رهينة، وقال إن «الحركة لا تعرض الآن سوى 10 رهائن مقابل أي اتفاق».وفي رد مباشر على ترمب، نفى منسق شؤون الرهائن الإسرائيلي العسكري المتقاعد غال هيرش، أن يكون لدى إسرائيل أي معلومة تشير إلى مقتل المزيد من الرهائن لدى حركة حماس.