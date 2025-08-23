أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، اليوم (السبت)، أن عصابات داعش الإرهابية لا تُشكّل خطراً على بلاده، وذلك في ردّه على تغريدات للسفارة الأمريكية أعربت فيها عن قلقها العميق إزاء العمليات المستمرة والتوسعات الإقليمية لتنظيمي داعش في العراق والشام، والقاعدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن النعمان قوله: إن عصابات داعش الإرهابية لا تُشكّل خطراً على العراق، وقواتنا الأمنية متمكنة وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات أمنية، مضيفاً: «لدينا يومياً متابعة وعمليات أمنية واستخبارية ضد العناصر الإرهابية أينما وُجدت، وهي تتلقى ضربات مستمرة بفضل عزيمة ويقظة القوات الأمنية».

وأشار إلى أن حدود بلاده مؤمّنة بالكامل، وأن أي تطورات إقليمية لا تؤثر بشكل مباشر على أمن العراق، معرباً عن اطمئنانهم لقدرات القوات الأمنية الميدانية والاستخبارية.

كما لفت إلى أن المخاوف الدولية من عصابات داعش الإرهابية لا ترتبط بالوضع العراقي، موضحاً أن التنظيم بطبيعته يُمثل خطراً إقليمياً ودولياً ويتواجد في عدة دول، لكنه حالياً «مشلول ويتلقى ضربات مستمرة من قبل القوات الأمنية، التي تعمل بكامل العدّة والعدد وبأعلى المعنويات».

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد كتبت على حسابها في «إكس»: تواصل الولايات المتحدة إعطاء الأولوية للشراكات مع الحلفاء والجهات الفاعلة الإقليمية في مكافحة الإرهاب، إذ نعرب عن قلقنا العميق إزاء العمليات المستمرة والتوسعات الإقليمية لتنظيمي داعش في العراق والشام، والقاعدة، مشيدة بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي واصلت الضغط لمكافحة الإرهاب في العراق وسورية والصومال، الأمر الذي حدّ من عمليات تنظيم داعش الإرهابي.