فيما تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي لهجوم واسع النطاق على غزة، كشفت القناة 12 العبرية أن الجيش سيطلب من مليون فلسطيني في مدينة غزة إخلاءها بداية من الأحد القادم، وتوقعت أن يبدأ الهجوم الجديد منتصف سبتمبر. ولم تستبعد عودة وفد التفاوض لمهماته خلال أيام، مؤكدة أن التواصل مع الوسطاء لم ينقطع. وأضافت أنه في الوقت الحالي لا توجد خلافات جوهرية بين إسرائيل وحماس بشأن مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.وكانت أكبر مبادرة معنية بأزمات الغذاء في العالم حذرت من تفاقم المجاعة في مدينة غزة، مؤكدة أنها ستنتشر في القطاع في حالة عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات من دون قيود.وذكرت لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مدينة غزة التي تضم مئات الآلاف من الفلسطينيين تشهد مجاعة قد تنتشر جنوباً لتصل إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية الشهر القادم.وتأتي بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بعد شهور من تحذيرات منظمات الإغاثة من أن تقييد إسرائيل دخول الغذاء والمساعدات الأخرى إلى غزة وعملياتها العسكرية يسببان مستويات مرتفعة من المجاعة بين الفلسطينيين المدنيين، خصوصاً الأطفال.وأكدت المبادرة للمرة الأولى في الشرق الأوسط حدوث مجاعة، وهو ما يصعد الضغط على إسرائيل.وأوضحت المبادرة أن الجوع نجم عن القتال وحظر المساعدات، وزاد منه النزوح المنتشر، وانهيار إنتاج الغذاء في غزة، مما وصل بالجوع إلى مستويات تهدد الحياة عبر القطاع بأكمله بعد 22 شهراً من الحرب.ويواجه نحو نصف مليون شخص في غزة، أي نحو ربع السكان، مستويات كارثية من الجوع، وهناك خطر من وفاة العديد منهم لأسباب متعلقة بسوء التغذية، وفقاً لتقرير المبادرة. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الوضع في قطاع غزة بأنه «كارثة من صنع الإنسان».وفي رده على الإعلان عن المجاعة في منشور على «إكس»، وصف غوتيريش الظروف في غزة بأنها «جحيم حي». وشدد على أن الوضع ليس لغزاً، لكنه كارثة من صنع الإنسان، واتهام أخلاقي، وفشل للإنسانية نفسها.من جانبه، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تقرير الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة «محض كذب».