دحضت وزارة الخارجية السورية الأنباء التي ترددت عن توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل في 25 سبتمبر القادم. وأعلن مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين غير صحيح.وكانت صحيفة «إندبندنت عربية» نقلت عن مصادر سورية رفيعة المستوى قولها: إن سورية وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من سبتمبر القادم.وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الثلاثاء الماضي بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني التقى في باريس وفداً إسرائيلياً لبحث عدد من الملفات المتعلقة بخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، في اجتماع تمّ برعاية أمريكية.ووفقاً للوكالة، فإن النقاشات ركزت على وقف التدخل في الشأن السوري الداخلي، وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، الذي ينص على وقف الأعمال القتالية بين سورية وإسرائيل، وإشراف قوة أممية على المنطقة المنزوعة السلاح.ولفتت «سانا» إلى أن المحادثات تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سورية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.ويأتي هذا اللقاء امتداداً لاجتماع مماثل استضافته باريس أواخر شهر يوليو بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمير، في وقت تحدثت مصادر دبلوماسية عن لقاءات مباشرة أخرى جرت بين الطرفين في العاصمة الأذربيجانية باكو.من جهة أخرى، قُتل عنصر أمن سوري في هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش الإرهابي على أحد الحواجز الأمنية في محافظة دير الزور شرق البلاد.وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس (الجمعة)، وقوع هجوم انتحاري نفذه تنظيم داعش على حاجز السياسية (الأمني) في مدينة الميادين بدير الزور. وأضافت أن عناصر الحاجز تمكنوا من قتل أحد المهاجمين فيما فجر الثاني نفسه.