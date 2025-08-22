توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير مدينة غزة في حال لم تتخل حركة حماس عن سلاحها ولم تطلق جميع المحتجزين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز.وهدد كاتس خلال الإعلان عن إتمام المصادقة على خطط الجيش لاحتلال مدينة غزة، بأن «أبواب الجحيم» ستفتح إلى أن توافق حماس على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب.وقال: وافقت على خطط الجيش لهزيمة حماس في غزة بما يتضمن استخدام القوة النارية وإجلاء السكان والمناورات.وكتب كاتس عبر منصة إكس: "قريبا، سوف تُفتح أبواب الجحيم على حماس حتى توافق على شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وهي بشكل أساسي إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي عن السلاح".وأضاف: إذا لم يقبلوا، ستصبح مدينة غزة مثل رفح وبيت حانون، في إشارة إلى مدينتين تم تدميرهما بشكل كبير أثناء العمليات الإسرائيلية في القطاع.وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكابينت الأمني والسياسي المصغر سيجتمع يوم الثلاثاء القادم.وكان رئيسُ الوزراءِ الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه ببدءِ مفاوضاتٍ فورية لإنهاءِ الحربِ بشروطٍ مقبولة لإسرائيل، وقال إن الحربَ في غزة ستنتهي قريباً، وإنَّ إسرائيل ستسيطرُ على غزة، حتى لو وافقت حركةُ حماس على صفقة، مشدداً على أن حماس لن تبقى في غزة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة تساند إسرائيل، في مسألةِ ضرورةِ أن لا تبقى سيطرةُ حماس على قطاع غزة.وأعلن أنه سيصادق على خطط الجيش للسيطرة على غزة، وأنه وجه بذات الوقت ببدء مفاوضات فورية لإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل.ميدانياً، شنّ الطيرانُ الحربي الإسرائيلي سلسلةَ غاراتٍ تركزت بمعظمِها على المناطقِ الشمالية من القطاع ما أدى إلى 49 شخصاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.