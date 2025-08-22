فيما تتواصل المشاورات الدولية لوقف الحرب، أعلنت أوكرانيا قصف محطة روسية لضخ النفط، فيما أكدت موسكو تدمير 54 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية. وأفاد القائد العسكري الأوكراني روبرت بروفدي، بأن القوات الأوكرانية قصفت محطة أونيتشا لضخ النفط في منطقة بريانسك الروسية.ونشر مقطع فيديو على تطبيق «تليغرام» يظهر حريقا كبيرا في منشأة تضم عددا من خزانات الوقود.فيما أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على «فيسبوك» أن ضخ النفط الخام من روسيا إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا توقف بعد هجوم على خط الأنابيب قرب الحدود بين روسيا وروسيا البيضاء.وأعلن عن توقف إمدادات النفط الروسي إلى بلاده جراء استهداف القوات الأوكرانية لخط الأنابيب، لافتا إلى أن الهجوم محاولة لجر بودابست إلى الحرب.ووسعت القوات الأوكرانية هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة، مستهدفة قطاعا يلعب دورا كبيرا في تمويل جهود الكرملين الحربية.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الليلة الماضية، 54 مسيرة أوكرانية في أجواء جمهورية القرم ومقاطعات بريانسك وفولغوغراد وروستوف وفورونيج وبيلغورود وأوريول وكورسك.وذكرت في بيان أنه خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو من يوم 21 أغسطس إلى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 54 طائرة مسيرة أوكرانية، 19 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي كل من مقاطعتي بيلغورود وأوريول، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواصل جهود لإيجاد حل للحرب في أوكرانيا. ويسعى في الوقت الراهن إلى الترتيب لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مع طرح احتمال عقد قمة ثلاثية تجمعه بالرئيسين الروسي والأوكراني أيضا.