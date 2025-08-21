في تأكيد على عرقلة الجهود الرامية لجهود السلام، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الخميس)، أن حكومته ستواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة.

وقال نتنياهو في مقابلة مع «سكاي نيوز أستراليا»: «العملية العسكرية في القطاع تقترب من نهايتها»، مضيفاً: «الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حركة حماس سلاحها وأطلقت سراح الرهائن المتبقين».

وأشار إلى أن إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس والقضاء على المعقل الأخير لها أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم، على حد زعمه، مشدداً بالقول: «هدفنا ليس احتلال غزة، بل إعطاؤها وإسرائيل مستقبلاً مختلفاً، وأعتقد أننا قريبون من تحقيق ذلك».

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدعم بشكل كامل هدف الاحتلال الإسرائيلي العسكري للسيطرة على مدينة غزة، مضيفاً: «أعتقد أن الرئيس ترمب عبَّر عن ذلك بأفضل صورة، إذ قال إن على حماس أن تختفي من غزة».

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إرسال ما سماه «إنذارات أولية» إلى الفرق والمنظمات الطبية والدولية في شمال قطاع غزة، قبيل العملية البرية لفرض السيطرة الكاملة على مدينة غزة.

وقال الجيش إنه في إطار استعداداته لما سماه إجلاء السكان المدنيين من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، أبلغ ضباط من إدارة التنسيق والارتباط لغزة، التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، مسؤولي الصحة ومنظمات الإغاثة في شمال القطاع بأن عليهم الاستعداد لتحرك السكان نحو جنوب قطاع غزة.

وأضاف أنه أبلغ المنظمات بأنه سيكون هناك إخلاء كامل لمدينة غزة إلى جنوب القطاع، وقال إن هذا يتطلب من الفرق والمنظمات الطبية إعداد خطة لنقل المعدات الطبية من الشمال إلى الجنوب.