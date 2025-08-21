أعلنت وزارة الخارجية الأوغندية، اليوم (الخميس)، إبرام اتفاق مع أمريكا لاستقبال أفراد من دول ثالثة ممن قد يكونون غير مؤهلين للحصول على حق اللجوء في أمريكا لكنهم لا يرغبون في العودة إلى أوطانهم.

وقال المسؤول بالخارجية الأوغندية، فينسنت باجير وايسوا، في بيان: «هذا ترتيب مؤقت بشروط من بينها عدم قبول أفراد لديهم سجلات إجرامية، أو قصّر لا يرافقهم ذووهم»، مضيفاً: «أوغندا تفضل استقبال رعايا دول إفريقية بموجب الاتفاق».

وكان مسؤول آخر في وزارة الخارجية الأوغندية قد نفى، أمس، تقريراً إعلامياً أمريكياً يفيد بأن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا وافقت على استقبال مرحلين من الولايات المتحدة، موضحاً أن بلاده تفتقر إلى المرافق اللازمة لاستيعابهم.

وتستضيف أوغندا، حليفة واشنطن في شرق إفريقيا، نحو مليوني لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من دول في المنطقة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى ترحيل ملايين المهاجرين ممن دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وتعمل إدارته على زيادة عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، بما في ذلك إرسال مجرمين مدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني.

وكانت شبكة (سي بي أس نيوز) الأمريكية، قد ذكرت أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات ترحيل مع دولتي هندوراس وأوغندا، في إطار سعيها لإبرام اتفاقيات إضافية تسمح لها بترحيل من يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني إلى دول ثالثة.