أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، اليوم (الثلاثاء)، مقتل 700 شخص خلال الأمطار الموسمية والفيضانات في جميع أنحاء البلاد منذ 26 يونيو الماضي، مؤكدة أن من بين الضحايا 400 قتيل خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

وسجّلت السلطات الباكستانية في إقليم خيبر باختونخوا الجبلي المحاذي لأفغانستان في شمال غرب باكستان وحده 356 وفاة، موضحة أن الأمطار الغزيرة في أنحاء مناطق شمال باكستان والفيضانات تسببت بانزلاقات للتربة وجرف قرى بأكملها.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أن هناك مخاوف من تزايد أعداد الضحايا مع استمرار موسم الأمطار حتى منتصف سبتمبر القادم، مبينة إن الطرق تضررت مما صعب على عناصر الإنقاذ الوصول إلى المناطق المتضررة جراء الفيضانات، فضلاً عن تأثر شبكات الهاتف.

وحذّرت السلطات الباكستانية من استمرار الأمطار حتى يوم السبت القادم، مؤكدة أن فيضانات قد تشهدها مدن كبرى في إقليم السند، بما في ذلك مدينة كراتشي العاصمة الاقتصادية للبلاد؛ بسبب ضعف البنى التحتية.

وكان سكان دالوري قد تعرضوا لفيضانات كبيرة تسببت في جرف 15منزلاً أمس (الإثنين) في حين تعرّضت منازل كثيرة أخرى لأضرار جسيمة، وبحسب السلطات فإن 9 أشخاص قتلوا فيما لا يزال البحث جارياً عن المفقودين المقدر عددهم بنحو 20.

وتهطل الأمطار في 15 منطقة بإقليم بلوشستان المجاور لإقليم السند، إذ أُغلق الطريق السريع الرئيسي الذي يربطه بالسند أمام المركبات الثقيلة، ووفقاً لمسؤول الكوارث في المنطقة محمد يونس، هناك أضرار لحقت بـ50 منزلاً في المنطقتين.