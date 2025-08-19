استشهد ثمانية فلسطينيين البارحة، وأُصيب آخرون، جراء غارات وقصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شمالي ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد أربعة أشخاص بنيران قوات الاحتلال جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، فيما استُشهد رجل وامرأة في قصف استهدف منزلاً بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأفاد الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة باستشهاد شخصين، وإصابة 53 آخرين من منتظري المساعدات، جراء قصف إسرائيلي شمالي القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت في وقت سابق من أمس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 62 ألفاً وأربعة شهداء، و156 ألفاً و230 مصاباً أغلبيتهم من الأطفال والنساء.