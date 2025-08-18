أغلقت شرطة نيويورك، اليوم (الإثنين)، ساحة «تايمز سكوير» وسط المدينة، وفتحت تحقيقاً بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة إن ضبّاطها استجابوا في الساعة 10:32 من صباح اليوم (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) لتقارير عن وجود طرد مشبوه تُرك أمام منشأة تابعة لشرطة نيويورك، مضيفة أنه عند وصول الضباط، لاحظوا وجود طرد مشبوه أمام منشأة تابعة لشرطة نيويورك.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك: «تم استدعاء وحدة الخدمات الطارئة وفريق تفكيك المتفجرات، وقد استجابا بالفعل في الموقع.. والتحقيق لا يزال جارياً».

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ساحة «تايمز سكوير»، التي عادةً ما تكتظ بالسياح، خالية تماماً باستثناء بعض سيارات الشرطة.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت أمس مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح جراء إطلاق نار في نادٍ ليلي مزدحم بمدينة نيويورك، وبحسب مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش، فإن المحققين يعتقدون أن ما يصل إلى أربعة أشخاص أطلقوا النار من أسلحة عدة في نادي «تيست أوف ذا سيتي لاونج» بحي كراون هايتس في بروكلين قبيل الساعة 3:30 صباحاً.

وأشارت إلى أن أطلاق النار ويبدو أنه مرتبط بالعصابات، واصفة إطلاق النار بـ«المروع» وأن الجريمة عمل مأساوي لا معنى له من أعمال العنف.

وقالت تيش إن رجال الشرطة عثروا على 42 غلاف رصاصة عيار تسعة ملليمترات وأسلحة عيار 45 ملليمتر في شارع قريب.

وأشارت إلى أن المصابين في حادثة إطلاق النار، وهم ثمانية رجال وثلاث نساء، يتلقون العلاج في المستشفيات، مبينة إلى أن إصاباتهم غير مهددة للحياة، وأن أعمار الضحايا تراوح بين 19 عاماً و61 عاماً. وأوضحت أن رجلاً 19 عاماً توفي في مكان الحادثة، بينما توفي اثنان عمرهما 35 عاما و27 عاماً بعد نقلهما إلى المستشفى.