بعد أقل من 24 ساعة على قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب، في ألاسكا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اجتماع قريب لممثلي ما يسمى بـ«تحالف الراغبين» لدعم أوكرانيا.وكتب ماكرون على منصة «إكس»، اليوم (السبت): «أي سلام دائم يجب أن ترافقه ضمانات أمنية غير قابلة للخرق، وأرحب في هذا الصدد باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة في هذه الضمانات. سنعمل على ذلك معهم ومع جميع شركائنا في تحالف الراغبين الذين سنجتمع معهم قريباً لتحقيق تقدم ملموس».وكان قادة الاتحاد الأوروبي، أعلنوا أن الاتحاد سيواصل الضغط على روسيا، إذ ستظل العقوبات الحالية سارية مع التخطيط لإجراءات جديدة، خصوصاً في المجال الاقتصادي.وأبدى زعماء أوروبيون، في بيان، استعدادهم للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للتحضير لقمة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، بدعم أوروبي.ورحب قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا العظمى وفنلندا وبولندا ورئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، في بيان نُشر على موقع الحكومة الألمانية على شبكة الإنترنت، بجهود الرئيس الأمريكي لوقف إراقة الدماء في أوكرانيا، وإنهاء الصراع، وتحقيق سلام عادل ودائم. وأكد البيان أن الزعماء الأوروبيين مستعدون للعمل مع دونالد ترمب وزيلنسكي لعقد قمة ثلاثية بدعم أوروبي.وبحسب البيان، ستتخذ أوكرانيا القرارات المتعلقة بأراضيها بنفسها، ولا يمكن تغيير الحدود الدولية بالقوة.وأوضح البيان أنه لا ينبغي فرض أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو تعاونها مع دول ثالثة، ولا يمكن لروسيا أن تمارس حق النقض على مسار أوكرانيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.