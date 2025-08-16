جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على أن لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان «رائعاً وناجحاً جداً». وقال في منشور على منصته «تروث سوشيال» اليوم (السبت) إن الاجتماع مع بوتين سار على نحو جيد، وكذلك محادثاته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية.وأعلن ترمب أن الجميع اتفقوا على أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا هي التوجه مباشرة إلى اتفاق سلام وليس إلى وقف لإطلاق النار. وقال: «اتفق الجميع على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرةً نحو اتفاقية سلام، وليس مجرد اتفاقية وقف إطلاق نار لا تصمد في كثير من الأحيان».وأفاد ترمب بأن الرئيس الأوكراني زيلينسكي سيأتي إلى واشنطن الاثنين، قائلاً: «إذا سارت الأمور على ما يرام فسوف نحدد موعداً لقمة مع بوتين». وأضاف الرئيس الأمريكي أن القمة الثلاثية إن حصلت «قد تُنقذ أرواح ملايين البشر».وتباينت ردود الفعل الدولية بشأن نتائج القمة الأمريكية الروسية، وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «إن جهود الرئيس دونالد ترمب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا». وأضاف: «الخطوة التالية يجب أن تكون إجراء المزيد من المحادثات بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي». وأعلن ستارمر أنه تحدث إلى زيلينسكي وترمب وشركاء أوروبيين، مؤكداً أن الجميع على أهبة الاستعداد لدعم المرحلة التالية. وأعرب عن ترحيبه باستعداد الولايات المتحدة وأوروبا لتقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق.فيما أشادت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم (السبت)، بنتائج القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الروسي فلاديمير بوتين التي عقدت الجمعة في ألاسكا. وقالت ميلوني في بيان: «أخيراً، انفتحت بارقة أمل لمناقشة السلام في أوكرانيا. إيطاليا تقوم بدورها، جنباً إلى جنب مع حلفائها الغربيين».بدوره، رأى رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا أن الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أظهر أنه بينما تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى السلام، يركز الكرملين على تحقيق مكاسب إقليمية، على حد تعبيره.وأفاد فيالا في بيان بأن نتائج قمة ألاسكا تؤكد أنه بينما يسعى الأمريكيون وحلفاؤهم إلى طرق للسلام، فإن بوتين لا يزال مهتماً فقط بتحقيق أكبر مكاسب إقليمية ممكنة واستعادة الإمبراطورية السوفيتية، وفق قوله.