شنت قوات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي العنيف على قطاع غزة، خلال الساعات الأخيرة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، أنه وسع عملياته العسكرية، مؤكداً أن قواته قصفت شرقي مدينة غزة.وكشفت مصادر طبية مقتل نحو 60 فلسطينياً عقب غارات جوية استهدفتهم خلال تسلّمهم مساعدات إنسانية في منطقة زيكيم ومحور نتساريم وسط وشمال القطاع المدمر.وأعلنت المصادر وصول 6 قتلى و26 جريحاً إلى مستشفى الشفاء إثر إصابتهم برصاص القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار على فلسطينيين منتظرين المساعدات في المنطقة ذاتها.فيما أعلن مصدر طبي وقوع قتلى وإصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة المواصي غرب خان يونس. وأفاد شهود عيان بمقتل 7 ضحايا وإصابة آخرين إثر قصف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مدرسة الماجدة وسيلة غرب مدينة غزة.ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المدفعي المكثف على حي الزيتون شرق مدينة غزة منذ أيام بالتزامن مع تقدم الدبابات في محيط شارع 8. في الوقت الذي تواصل الطائرات الحربية تدمير عشرات المنازل، ونسف المباني السكنية وسط خان يونس مخلّفة دماراً واسعاً.وتصاعدت المخاوف مع تكرار استهداف النازحين ومناطق الإيواء من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية في قطاع غزة، إذ تعاني المستشفيات من عجز حاد في الإمكانيات الطبية، فيما يعيش مئات الآلاف من النازحين في ظروف قاسية، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.